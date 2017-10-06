Бузова представила дебютный альбом

Пока звезды эстрады увлеченно обсуждают таланты Ольги Бузовой, сама Бузова работает в поте лица. Накануне девушка представляла новую песню, а затем анонсировала свой дебютный альбом. Поклонники в восторге.

Диск назван в честь песни «Под звуки поцелуев». Именно с этой композиции Бузова начала покорение отечественной эстрады. «Сказать, что я волнуюсь и нервничаю, это ничего не сказать. Уже завтра вы сможете услышать все новые песни из моего первого сольного альбома «Под звуки поцелуев». Проделана колоссальная работа, бессонные ночи, студия, фотосессии, запись, съемки обложки.... Жду завтрашнего дня. Вы со мной? Ведь самое главное для меня, чтобы мое творчество нравилось #моимлюдям», - написала артистка в Insta.

В альбом вошло 11 композиций и 3 ремикса. Чуть ранее Ольга представила песню «Сама по себе».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Окт 4 2017 в 9:46 PDT

«Показываю вам свой новый трек #СамаПоСебе с дебютного альбома #ПодЗвукиПоцелуев. Это какая-то космическая песня, которую я пою все лето, с того самого дня, как записала ее на студии. Я уже представляю, как мы с вами будем все танцевать в клубах под эту песню, напевая #ЯТеперьСамаПоСебе, а 2 и 3 ноября уже вовсю петь хором на моих первых сольниках в Питере и Москве».

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