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Диана Шурыгина отметит свадьбу в чайхане


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Звездная пара Виктория Лопырева - Николай Басков планировала 5 октября провести шикарную свадьбу. Но недавно знаменитости объявили о вынужденном переносе даты. Но светские критики не переживают - на 5 октября запланирована свадьба еще одной селебрити.

Через несколько дней Диана Шурыгина сочетается браком с оператором Первого канала Андреем Шлягиным. У пары все готово к торжеству, причем банкет решено провести довольно оригинально.

Жених и невеста отпразднуют бракосочетание в чайхане, расположенной в Южном Бутово. На праздник приглашено около 80 гостей. «Ребята изначально планировали традиционную свадьбу — с белым пышным платьем и большим количеством гостей. При этом хотелось, чтобы обстановка была непринужденная, домашняя и в то же время молодежная, без пафоса. Поэтому остановились на чайхане. Узбекская кухня одна из самых вкусных в мире», — цитируют "Дни.ру" организатора свадьбы Диану Бичарову.

Невеста выбрала классический наряд - белоснежное платье со шлейфом и фатой. Для молодоженов готовят роскошный 2,5-метровый торт, а в роли тамады выступят Савва Поляков и Иван Кузьмичев.

Кстати, жених уверяет, что души не чает в избраннице: «Влюбился по уши, почувствовал, что она меня тоже любит суперсильно, и мы решили с ней пожениться».

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0 Не нравится 0 Нравится 02.10.2017 Теги: Диана Шурыгина

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