Первый канал отказался от «Жди меня»

Популярной передачи «Жди меня» на Первом канале больше не будет. Руководство телеканала отказалось продлевать контракт на производство программы с телекомпанией «ВИD». В качестве одной из причин такого решения называется увольнение Александра Галибина.

Об увольнении Галибина сообщалось в конце августа. По словам ведущего, с ним не стали продлевать контракт, объяснив это изменением структуры работы ведущих внутри проекта. По словам Галибина, объяснение было невнятное и на вопрос, кто будет вести программу, он также не получил четкого ответа.

«Мне это странно, у программы был очень хороший рейтинг. Я не понимаю, с чем это связано, хотел бы понять причины. Мне очень жаль, не очень понимаю, какая реорганизация, но я подчиняюсь решению продюсера и режиссера», - говорил актер.

Теперь выясняется, что Галибин был уволен без согласования с руководством Первого канала. «Конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы», — приводят СМИ слова источника в «Останкино».

Есть предположения о том, что проект будет выходить на другом телеканале.

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