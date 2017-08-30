Александр Галибин покидает «Жди меня»

Андрей Малахов, Тимур Кизяков, Александр Олешко. Теперь к «полку» ведущих, покинувших Первый канал, присоединился Александр Галибин. Как сообщается, в "Останкино" отказались продлевать контракт с ведущим программы «Жди меня».

Как заявил сам Галибин, новость о том, что Первый канал решил не продлевать контракт, стала для него неприятной неожиданностью. И с чем связано решение - рейтинги проекта были достаточно высокие - непонятно.

«Со слов директора программы, меняется структура работы ведущих внутри программы. Объяснение было неясное. Высказано это было по телефону примерно десять дней назад», — цитирует ведущего ТАСС.

Александр добавил, что не представляет, кто заменит его на программе. Чем займется теперь Галибин - также не уточняется.

Передача «Жди меня» вышла в эфир в 1998 году.

Напомним, о серьезных изменениях в "Останкино" стало известно в начале августа. Сначала стало известно об уходе Андрея Малахова. Потом было объявлено о закрытии программы «Пока все дома». Чуть позже Юлия Меньшова сообщила о закрытии проекта «Наедине со всеми». По слухам, теперь Юлия займется программой «Сегодня вечером».

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