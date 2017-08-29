Меньшова заменит Малахова

Юлия Меньшова недавно неприятно удивила поклонников. Ведущая объявила о закрытии популярной программы «Наедине со всеми». При этом звезда заверила поклонников, что ведет работу над новым проектом. И теперь известно, над каким именно.

Объявив о закрытии передачи «Наедине со всеми», Юлия поясняла, что программа банально изжила себя. За 4 года, по подсчетам звезды, было снято 600 выпусков. А это довольно сложная работа. «Мы договорились о новых проектах, которые сейчас находятся в стадии разработки. Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку. И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями!» - уточняла ведущая.

По данным СМИ, Меньшова оказалась одной из главных претенденток на место хозяйки студии передачи «Сегодня вечером». Ранее проектом занимался Андрей Малахов, но после перехода шоумена на канал «Россия-1» руководство Первого решило пригласить поработать над программой Юлию.

По некоторым данным, компанию Меньшовой в первом выпуске составит Максим Галкин. Станет ли тандем звезд постоянным - пока неясно. Официальных комментариев также пока не последовало.

Ранее мы писали:

Юлия Меньшова: «Порой я очень проницательна». Юлия считает, что она смогла бы быть следователем по профессиональным качествам, но не потянула бы эту работу в плане эмоциональном.

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.