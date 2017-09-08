Боня попалась на скандальном пиаре

Виктория Боня считается звездой российского Insta. У девушки 5,5 миллионов подписчиков, модель неплохо зарабатывает на рекламе. Как любой успешный блогер, Виктория прекрасно знает цену удачного хайпа. Но к чести девушки стоит отметить, что на прямую провокацию Боня не идет.

Сегодня Виктория решила затронуть тему смерти Стеллы Барановской. Незадолго до кончины девушке пришлось бороться не только с онкологией. Стеллу пытались травить в соцсетях, и против актрисы активно выступала блогер Мадина Татраева, не верившая в болезнь Барановской.

Теперь Боня выступила против Татраевой, заявив, что Мадина вела себя подло. «Стеллочка, тебя не вернуть, но этот позор со своих душ им уже не отмыть никогда. Если ты делаешь доброе дело, то делай его от души. Что происходит с миром сегодня? Это же просто срам людской! Пусть этот стыд останется до конца ваших дней, со всеми, кто искал повод, дабы обвинить невинного человека в том, что он просто был в ремиссии».

Однако подписчики сразу отметили, что Виктория в данной ситуации выглядит не лучше Татраевой. Поскольку складывается впечатление, что Боня пытается пропиариться, затронув широко обсуждаемую тему.

Звезда не стала спорить с критиками и удалила резонансный пост. Но отметила: «Очень надеюсь, что человек найдет в себе силы признать свою неправоту...»

Ранее мы писали:

Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.

Боня объяснила нудизм на пляже. Звезда прокомментировала компрометирующие фото.