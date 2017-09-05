Гордон и Чехова позаботятся о ребенке Барановской
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Катя Гордон и Анфиса Чехова - это не только гламур и скандалы. Сейчас известные девушки объединились для помощи. Накануне скончалась актриса Стелла Барановская. Сын девушки фактически оказался сиротой, теперь Катя и Анфиса обдумывают вопрос об опеке.
Барановская стала известной широкой публике в прошлом году, после участия в передаче «Прямой эфир», в ходе которой рассказала об отчаянной борьбе с раком. У актрисы был диагностирован острый лимфобластный лейкоз. Почти два года Стелла пыталась побороть недуг, в ход пошли приемы нетрадиционной медицины, но, увы. Онкология победила.
Сейчас приятельницы Барановской Катя Гордон и Анфиса Чехова организуют похороны. И пытаются решить еще более важный вопрос - как быть с опекой над шестилетним сыном покойной.
Накануне Гордон написала в Insta о том, что отец мальчика его не признал. «А вот и нет человека... Есть ребенок Даня с прочерком в графе отцовство... А дедушка с бабушкой, богатые светские люди, и знать о нем не хотят... Чехов и Гоголь, Салтыков-Щедрин и Достоевский... - все они в этой истории. Больно, противно и обидно. Но мы постараемся не забывать и помогать».
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