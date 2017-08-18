Лариса Гузеева рассказала о болезни Глаголевой

В Москве готовятся к похоронам звезды кино Веры Глаголевой. Прощание состоится завтра, 19 августа, в Центральном доме кинематографистов. Похоронят знаменитость на Троекуровском кладбище. Но многие друзья и коллеги до сих пор не могут смириться с уходом Глаголевой.

В последнее время актриса и режиссер страдала от рака желудка. Но о болезни Веры Витальевны знали немногие. По словам коллеги и подруги покойной Ларисы Гузеевой, Глаголева не желала утруждать близких, не хотела жалости. «Мы просто знали и поражались, и все время думали, что это пройдет. Это уже проходило у нее. Она наделала кучу фотографий в Италии и присылала их подругам, как будто "вот я вышла на балкон", "вот я сфотографировалась сегодня утром", а она уже лежала, какие там фотографии», - рассказала Гузеева.

16 августа артистка скончалась в одной из клиник Германии. Глаголева приехала на консультацию, но врачи уже не могли ей помочь. Сегодня, 18 августа, тело кинематографистки будет доставлено из Франкфурта в Москву.

Дочь Веры Витальевны Анна Нахапетова ранее попросила журналистов воздержаться от комментариев и домыслов. «Если вы действительно любили нашу маму, просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере», - написала девушка в Instagram.

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