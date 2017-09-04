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Стелла Барановская скончалась от рака


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Она два года боролась с онкологией. И в прошлом году появилась небольшая надежда. Но, увы... Актриса Стелла Барановская так и не смогла побороть рак.

Молодая и талантливая актриса Стелла Барановская стала известной широкой публике в прошлом году. На программе «Прямой эфир» девушка рассказала об отчаянной борьбе с раком. На протяжении года Барановская пыталась справиться с недугом всеми возможными методами, в том числе с помощью курсов детоксикации, занятий йогой, обращалась к мексиканским специалистам, испытывающим новый антираковый препарат.

Сегодня Катя Гордон, подруга Стеллы, сообщила о смерти девушки. «Бабушка Стеллы и ее подружка Оля сегодня в пять утра сообщили мне эту печальную новость. Сейчас мы занимаемся организацией похорон», - написала ведущая в соцсетях.

Свои соболезнования выразили Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева. «Ругаю себя, что не успела последний раз сказать тебе, что я тебя люблю. Но ты ведь знаешь, Крошечка, мы еще с тобой обязательно встретимся!» — написала Чехова.

«Не стало самой красивой, доброй, нежной девочки. Не могу поверить и найти правильных слов. Как ты страдала и мучилась, сколько испытаний выпало тебе на твою хрупкую душу :((( Покойся с миром, девочка», - написала Лера.

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0 Не нравится 0 Нравится 04.09.2017 Теги: Стелла Барановская

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Обсуждение 1  

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  • gzbfwn4u5ikduw
    Хочу поделиться своей историей, я давно пыталась похудеть (сидела на диетах, принимала препараты), но килограммы снова возвращались, пока не попробовала уникальный инновационный комплекс. Никогда не верила в такие препараты, но с помощью его я за две недели сбросила 7 кг. и без спорта и диет и килограммы не вернулись. А вычитала о нем здесь (кстати сейчас на него бешеная акция! Не пропустите), почитайте обязательно.P.s.извините за спам -=-- http://tok.pw/pohudala
    		 04.09.17 16:55
         
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