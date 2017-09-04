Стелла Барановская скончалась от рака

Она два года боролась с онкологией. И в прошлом году появилась небольшая надежда. Но, увы... Актриса Стелла Барановская так и не смогла побороть рак.

Молодая и талантливая актриса Стелла Барановская стала известной широкой публике в прошлом году. На программе «Прямой эфир» девушка рассказала об отчаянной борьбе с раком. На протяжении года Барановская пыталась справиться с недугом всеми возможными методами, в том числе с помощью курсов детоксикации, занятий йогой, обращалась к мексиканским специалистам, испытывающим новый антираковый препарат.

Сегодня Катя Гордон, подруга Стеллы, сообщила о смерти девушки. «Бабушка Стеллы и ее подружка Оля сегодня в пять утра сообщили мне эту печальную новость. Сейчас мы занимаемся организацией похорон», - написала ведущая в соцсетях.

Свои соболезнования выразили Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева. «Ругаю себя, что не успела последний раз сказать тебе, что я тебя люблю. Но ты ведь знаешь, Крошечка, мы еще с тобой обязательно встретимся!» — написала Чехова.

«Не стало самой красивой, доброй, нежной девочки. Не могу поверить и найти правильных слов. Как ты страдала и мучилась, сколько испытаний выпало тебе на твою хрупкую душу :((( Покойся с миром, девочка», - написала Лера.

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