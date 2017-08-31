Садальский против Галкина

На Первом канале продолжается смена кадров и форматов. "Останкино" покинули известные ведущие Андрей Малахов и Александр Олешко, закрыто несколько популярных проектов. На днях стало известно о новых ведущих программы «Сегодня вечером» - теперь хозяевами студии станут Юлия Меньшова и Максим Галкин. И актеру Станиславу Садальскому это не нравится.

Известный своими провокационными заявлениями артист довольно жестко раскритиковал Галкина. По мнению Садальского, супруга Примадонны стало слишком много. Стас Максима понимает: «Ему надо жену-молодуху содержать». Но артисту не нравится, что это происходит «за наш зрителей счет».

«Странное у нас все-таки телевидение! Как упрутся в одного ведущего – так и пихают его во все подряд программы, пока от него тошнить не станет. Ну сколько можно Галкина выдержать? Ну ведет он шоу с малышами, теперь еще будет со старыми такое же шоу делать, еще за ним осталась дурацкая программа ни про что «МаксимМаксим». Этого мало? Так вот нате вам - еще и субботнего Малахова ему перепоручили», - возмущается Садальский.

Стас считает, что «Галкин не умеет вести серьезные передачи, интервью – это не его». И даже развлекательные проекты не всегда удаются шоумену, «да и просто – его слишком много!» Меньшова, полагает актер, тоже не вписывается в формат передачи «Сегодня вечером».

«Я вообще не понимаю, зачем поручать одному ведущему несколько программ? У нас что – талантливых актеров, журналистов мало? Или Первый канал боится пускать на экран новые молодые лица? Или этих лиц сейчас нет совсем?» - сетует Садальский.

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