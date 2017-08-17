«Наедине cо всеми» закрывается

На Первом канале продолжается «большая чистка». И теперь стало известно о закрытии популярного шоу «Наедине cо всеми». Причем инициатором закрытия выступила ведущая программы Юлия Меньшова. Новый сезон на Первом обещает быть не просто новым, но даже непривычным.

Телеканал покидает Андрей Малахов, программа «Пока все дома» отменяется, а заодно и закрывается шоу «Наедине cо всеми».

«Юлия Меньшова сама предложила завершить проект "Наедине со всеми", считая, что хорошие программы надо закрывать вовремя, пока они не успели надоесть. Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, которые зрители увидят на Первом в новом сезоне», - пояснили РИА Новости в пресс-службе.

Напомним, программа-интервью с известными персонами выходила в эфир на протяжении двух лет. По словам Меньшовой, в ее проекте «интересна не столько информация, сколько чувства». Теперь же ведущая заявила, что время передачи прошло и она не желает снижения качества. «Телевидение сегодня должно быть как никогда динамичным, и нужно уметь вовремя заканчивать проекты, оставляя о них добрую память», - рассуждает звезда.

Теперь Юлия работает над новыми проектами. Пока они в стадии разработки. «Редакция программы не распущена, а работает на полную катушку. И мы надеемся на новые встречи с вами в новом сезоне, с новыми силами и новыми идеями!» — подчеркнула ведущая.

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