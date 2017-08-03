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Малахов покидает Первый из-за политики


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Дискуссия по поводу неожиданного перехода Андрея Малахова с Первого канала на ВГРТК продолжается. И накануне озвучена одна из главных причин. По информации «Русской службы Би-би-си», Малахов покидает Первый из-за политики.

У Малахова конфликт с продюсером Натальей Никоновой. Дама приступила к работе на Первом в мае и была настроена внести изменения в популярное ток-шоу, а именно «перетрясти блок перед президентскими выборами».

Однако в центре внимания ток-шоу «Пусть говорят», как правило, остросоциальные темы (история Дианы Шурыгиной, зависимость Даны Борисовой). Также Малахова не устраивало, как говорит инсайдер, «отношение Никоновой к программе и работающим над ней людям в целом».

Шоумен от комментариев воздерживается. Но ранее Андрей  в одном из интервью заметил: «Телевидение - это такой процесс, когда никто ни по кому не скучает и незаменимых нет. Вот ушел Ларри Кинг. Что будет? А ничего. Незаменимых нет. Будет новый. Тем более у американцев есть уже готовый. Они вырастили Андерсона Купера - замечательный парень. И я осознаю, и Познер осознает - что выросли следующие поколения…»

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0 Не нравится 0 Нравится 03.08.2017 Теги: Андрей Малахов

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