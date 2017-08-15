Пугачева: «Просто устала от всего этого»

Она заявила о прекращении гастрольной деятельности семь лет назад. Но в прошлом году у многочисленных поклонников Аллы Пугачевой появилась надежда - поползли разговоры о возможном турне дивы. Но увы. Сама Примадонна об этом уже даже думать не хочет.

Недавно Александр Буйнов встревожил публику сообщением об ухудшении самочувствия Аллы Борисовны.

Сама певица подтвердила на шоу «Сегодня вечером», что, действительно, сейчас она не в лучшей форме. «Я теряю голос. Просто устала от всего этого», - сказала звезда. Один из гостей программы предположил, что на здоровье дивы мог неблагоприятно отразиться визит в зону Чернобыльской катастрофы в 1986 году.

Но сама Пугачева заявила, что на нее ничего не действует и к ней ничего не пристает. «Мы не думали о риске, но мне сказали, что я могу и не ехать. Для меня же отказаться было немыслимо, ведь ликвидаторы заказали себе апельсины и Пугачеву», - пояснила Примадонна.

Напомним, в мае появилась информация о том, что у дивы возникли проблемы с сердцем. Поговаривали об операции стентирования сосудов. Позже Максим Галкин заявил, что Алла Борисовна чувствует себя нормально и отдыхает с детьми в Юрмале.

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Источник фото: Globallookpress.com