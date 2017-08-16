Программа «Пока все дома» закрывается

На Первом канале продолжаются пертурбации. Как стало известно, популярная программа «Пока все дома» в эфире канала больше не появится. Предполагается, что главной причиной отказа от популярного проекта стал ранее разгоревшийся скандал вокруг ведущего Тимура Кизякова.

Ранее появились сообщения о том, что Кизяков и его супруга Елена занимались отнюдь не благотворительной деятельностью в рамках популярного проекта. А именно - требовали плату за съемки роликов для рубрики «У вас будет ребенок».

По словам инсайдеров, узнав о махинациях, руководство Первого организовало проверку деятельности компании «Дом», непосредственно занимавшейся производством контента для передачи. Информация о злоупотреблениях подтвердилась. И решение о расторжении контракта и закрытии программы было принято еще месяц назад. «Главная причина – испорченная репутация программы. И все ждали каких-то действий от Первого канала», – подчеркивают источники.

Сам Кизяков заявил, что информация о злоупотреблениях с его стороны - вброс и слухи не имеют под собой оснований. «Был колоссальный вброс в Интернет по поводу того, что, оказывается, мы на этом сильно наживаемся. Сейчас я считаю, что Первый канал пытается сохранить лицо, когда программы с многолетней репутацией уходят».

Предполагается, что Тимур планирует перейти на канал «Россия 1».

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