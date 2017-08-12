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Первый канал готов проститься с Малаховым


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Андрей Малахов и Первый канал устроили самую закрученную интригу августа. Третью неделю СМИ с азартом обсуждают слухи об уходе шоумена с популярного ток-шоу «Пусть говорят». Но официальной информации все еще нет. Но прощальный выпуск шоу уже снят. На всякий случай.

Покинет ли Малахов Первый? Мы узнаем об этом в понедельник, 14 августа. По крайней мере, такую дату называет ТАСС со ссылкой на источники на телеканале. Также известно, что уже прошли съемки пилотного выпуска шоу «Пусть говорят». И ведущим выступил Дмитрий Борисов, ведущий программы «Время» и генеральный продюсер ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть».

«Пилот снят. Будет ли он запущен в эфир, станет ясно в понедельник», — сообщили в Останкино.

По словам инсайдеров, предполагалось, что Малахов приедет на съемки пилота. Но у Андрея нашлись занятия поважнее. Ведущий заявление об увольнении пока не подал. «Все до сих пор напоминает розыгрыш. Никто не может сказать, чем это все закончится. Мы до сих пор не слышали официальную позицию Малахова», — говорит сотрудник ток-шоу «Пусть говорят».

Напомним, ранее сообщалось о конфликте ведущего с продюсером шоу, а также о планах Малахова взять отпуск по уходу за ребенком - супруга шоумена Наталья Шкулева сейчас ждет первенца.

Ранее мы писали:

Малахов покидает Первый из-за политики. Названы причины ухода ведущего.

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.

Малахов и Шурыгина стали антигероями YouTube. Новый проект Малахова пришелся не по вкусу публике.



1 Не нравится 0 Нравится 12.08.2017 Теги: Андрей Малахов

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