Борисова меняет планы из-за Малахова

Уход Андрея Малахова с ток-шоу «Пусть говорят» может серьезно повлиять на рейтинги программы. Дело в том, что некоторые герои проекта не готовы сотрудничать с кем-либо, кроме Андрея. Например, Дана Борисова.

В середине весны по инициативе Малахова Борисову отправили на курс реабилитации в Таиланд. Предполагалось, что о результатах лечения Дана расскажет на ток-шоу «Пусть говорят». Девушка уже не раз появлялась в студии проекта, но теперь отказывается от сотрудничества.

По данным Super, Борисова планирует заключить контракт с НТВ. А историю своей борьбы с наркозависимостью она расскажет в программе Леры Кудрявцевой.

Днем ранее ведущая Татьяна Пушкина пояснила, что Малахов обладает особым шармом и харизмой. И Андрея можно считать в некотором роде незаменимым. Известная телеведущая объяснила, в чем заключается феномен популярности тележурналиста. «Во-первых, он вхож в каждый дом. И, конечно, он чрезвычайно обаятельный человек, меня всегда это подкупало. Я помню времена, когда он только начинал, тогда мы договаривались, что будем вести программу «Утро» на Первом канале… Мне кажется, что по своему темпераменту он удивительно подходит большинству нашей аудитории...» - цитирует Пушкину Starhit.

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.