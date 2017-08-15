Сколько стоит «декрет» Малахова?

Андрей Малахов готовится к одному из самых важных событий в жизни. Скоро у звезды появится первенец. Шоумен полон решимости стать примерным отцом и готов посвятить наследнику максимум своего времени. И о деньгах Андрей не переживает.

Предположительно, Андрей покидает телевидение на три года. Журналисты решили подсчитать, сколько получит шоумен в качестве «декретных». По расчетам bfm.ru, поскольку Малахов работает как ведущий на Первом и как главный редактор Starhit, а лимит суммы Фонда социального страхования составляет около 266 тысяч рублей, то шоумен получит примерно 532 тысячи рублей.

Уточняется, что за ведение корпоративов звезда получает на порядок больше.

Тем временем команда программы «Пусть говорят» приступает к работе над ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Как сообщил РИА Новости инсайдер, пока руководство не определилось, кто же станет ведущим (Борис Корчевников проект покидает), но не исключено, что студию займет Малахов.

Накануне в эфир вышел выпуск ток-шоу «Пусть говорят» без Андрея. Пока ведущим выступает Дмитрий Борисов. И до сих пор непонятно, покидает ли Малахов Первый. Интрига продолжается.

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