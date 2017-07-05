Садальский посоветовал Максаковой помолчать
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Мария и Людмила Максаковы не общаются уже три месяца. Мать и дочь демонстративно игнорируют друг друга после ремарки Людмилы Васильевны о покойном зяте Денисе Вороненкове. Но и без язвительных выпадов не обходится.
В свое время актер Станислав Садальский, друг Людмилы Максаковой, попытался помирить мать и дочь и просил Марию позвонить родительнице и попытаться наладить с ней отношения. Певица достаточно жестко попросила Садальского не вмешиваться. И тем не менее на днях Станислав написал в соцсетях о продолжающемся конфликте Максаковых. «Смотрю на Людмилу и понимаю: жестокость - это черта характера добрых людей, она возникает, когда о твою доброту начинают вытирать ноги. Спрашивает меня, как сказать дочери, чтобы она ничего не говорила. Бесполезно, об стенку горох», - написал артист в соцсетях.
Мария пока на замечание не отреагировала.
Ранее артистка признавалась, что сложные отношения с матерью у нее с детства. По словам певицы, родительница была порой с ней слишком сурова. «Я была «прикована» к инструменту – роялю, к музыкальной школе, к графику занятий и понимала, что мне придется жить с этой женщиной, какие бы моральные травмы она мне ни наносила. Но в неполных 18 лет я закрыла за собой дверь этого дома».
Ранее мы писали:
Мария Максакова вспомнила об ошибках матери. Певица рассказала о трудном детстве.
Максакова представила младшего сына. Годовалый Ваня стал героем светской хроники.
Почему Мария Максакова игнорирует мать. Певица все еще не может простить резкое замечание матери.
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Обсуждение 3
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Marana VilniusСадальскому самому неплохо было бы рот закрытым держать иногда, а то всюду его три копейки, причём, обычно в довольно категоричной форме. У меня не вызывает симпатии ни Максакова-младшая, ни её экцентричная маман, но это их дело, пусть сами разбираются, Садальский ничем не поможет, только масла в огонь подольёт.
05.07.17 17:09
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KoshkaРояль и музыкальная школа! Действительно, ужасная мать. Особенно если учесть, что дочь музыкантом таки и стала.
05.07.17 14:23
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Micha PiterВот прямо никак ни дня без неё?!
05.07.17 13:37