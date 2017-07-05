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Садальский посоветовал Максаковой помолчать


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Мария и Людмила Максаковы не общаются уже три месяца. Мать и дочь демонстративно игнорируют друг друга после ремарки Людмилы Васильевны о покойном зяте Денисе Вороненкове. Но и без язвительных выпадов не обходится.

В свое время актер Станислав Садальский, друг Людмилы Максаковой, попытался помирить мать и дочь и просил Марию позвонить родительнице и попытаться наладить с ней отношения. Певица достаточно жестко попросила Садальского не вмешиваться. И тем не менее на днях Станислав написал в соцсетях о продолжающемся конфликте Максаковых. «Смотрю на Людмилу и понимаю: жестокость - это черта характера добрых людей, она возникает, когда о твою доброту начинают вытирать ноги. Спрашивает меня, как сказать дочери, чтобы она ничего не говорила. Бесполезно, об стенку горох», - написал артист в соцсетях.

Мария пока на замечание не отреагировала.

Ранее артистка признавалась, что сложные отношения с матерью у нее с детства. По словам певицы, родительница была порой с ней слишком сурова. «Я была «прикована» к инструменту – роялю, к музыкальной школе, к графику занятий и понимала, что мне придется жить с этой женщиной, какие бы моральные травмы она мне ни наносила. Но в неполных 18 лет я закрыла за собой дверь этого дома».

Ранее мы писали: 

Мария Максакова вспомнила об ошибках матери. Певица рассказала о трудном детстве.

Максакова представила младшего сына. Годовалый Ваня стал героем светской хроники.

Почему Мария Максакова игнорирует мать. Певица все еще не может простить резкое замечание матери.



0 Не нравится 0 Нравится 05.07.2017 Теги: Мария Максакова

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