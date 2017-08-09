Галкин Малахову: «Ну иди себе»
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Максим Галкин старается быть в тренде. В последнее время шоумен не на шутку увлекся Insta и время от времени публикует забавные ролики и обсуждает коллег. И сегодня Максим решил прокомментировать возможный уход Андрея Малахова с Первого канала.
«Пусть говорят! Экстренный выпуск‼️!» - подписано видео. Как заявил Галкин, все эти разговоры о переходе - окончательно достали. «Андрей, задолбал. Декрет, не декрет. Хочешь уйти? Ну иди себе». Шоумен сравнил коллегу с героем Вицина в картине «Кавказская пленница», который в ответственный момент дергается между Никулиным и Моргуновым.
Подписчики Максима поддержали: «Браво!!! Браво!!!», «И Макс, и Андрей оба реально крутые! Респект вам, ребята!», «Просто супер! Каждое слово жжет! Восхищает Ваш талант и чувство юмора!!!»
Тем временем появились слухи о том, что на самом деле Малахов никуда не собирается. И вся эта громкая история - продуманная пиар-кампания. «Лето – мертвый сезон, нет громких новостей, а нужно подогреть внимание аудитории к телевидению, чтобы смотрели. Малахов на Первом канале с 1994 года. Абсолютно на своем месте. Ему незачем уходить», - пояснил журналистам известный критик Александр Горбунов.
Ранее мы писали:Малахов покидает Первый из-за политики. Названы причины ухода ведущего.
Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.
Малахов и Шурыгина стали антигероями YouTube. Новый проект Малахова пришелся не по вкусу публике.
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Обсуждение 4
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rinaэтим разговорам всего пару дней , что уж его так , бедного , " задолбало " ? Вот он нас, зрителей , со своей бабкой ,действительно ,достал !
10.08.17 02:13