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Бузова рассказала о трудном детстве


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Ольга Бузова сегодня не может пожаловаться на финансовое положение. Она прекрасно зарабатывает на рекламе в соцсетях и выступлениях на корпоративах. В прошлом году ведущая приобрела для матери квартиру в центре Петербурга. И это стало действительно прекрасным подарком для женщины. Ведь в свое время Бузова с матерью жила в коммунальной квартире.

Как пишут СМИ, в одном из последних интервью ведущая реалити-шоу "Дом-2" поведала, что ее детство прошло в не самых хороших условиях. Она росла в коммуналке, причем среди соседей будущей звезды был хронический алкоголик, который портил жизнь чуть ли не всем окружающим. Так что Ольга с детства ненавидит мужчин, увлекающихся алкоголем.

А тем временем известный продюсер Игорь Матвиенко заявил журналистам, что феномен Бузовой удивил даже его. По словам профи, он полагал, что певицы со слабым вокалом остались в лихих 90-х.

«Но нет: тут появляется Бузова, и, судя по афишам, которые я увидел, у нее сольный концерт в Сочи. Оля сделала свой бренд, она очень неглупа, делает все правильно. Оля далеко не дура», - цитирует Матвиенко «Собеседник».

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0 Не нравится 0 Нравится 27.07.2017 Теги: Ольга Бузова

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