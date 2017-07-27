Бузова рассказала о трудном детстве
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Ольга Бузова сегодня не может пожаловаться на финансовое положение. Она прекрасно зарабатывает на рекламе в соцсетях и выступлениях на корпоративах. В прошлом году ведущая приобрела для матери квартиру в центре Петербурга. И это стало действительно прекрасным подарком для женщины. Ведь в свое время Бузова с матерью жила в коммунальной квартире.
Как пишут СМИ, в одном из последних интервью ведущая реалити-шоу "Дом-2" поведала, что ее детство прошло в не самых хороших условиях. Она росла в коммуналке, причем среди соседей будущей звезды был хронический алкоголик, который портил жизнь чуть ли не всем окружающим. Так что Ольга с детства ненавидит мужчин, увлекающихся алкоголем.
А тем временем известный продюсер Игорь Матвиенко заявил журналистам, что феномен Бузовой удивил даже его. По словам профи, он полагал, что певицы со слабым вокалом остались в лихих 90-х.
«Но нет: тут появляется Бузова, и, судя по афишам, которые я увидел, у нее сольный концерт в Сочи. Оля сделала свой бренд, она очень неглупа, делает все правильно. Оля далеко не дура», - цитирует Матвиенко «Собеседник».Ранее мы писали:
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Обсуждение 7
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lamasyper09@yandexx.ru ЧеркесскВот только у одной этой звИздюшки была тяжелая жизнь! Остальные жили на Рублевке! Какую еще сказку нам расскажут? Никакая из себя, но нашла правильное направление. На тупизм!
27.07.17 21:38
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СимаСовсем не глупа, дело не в глупости, она с комплексами, они ее двигатель. Часто успешные и работоспосоьные люди шоу-бизнеса, становятся таковыми благодаря комплексам. Они могут быть даже талантливы, но редко счастливы. Она феномен, не имея очевидных талантов, имеет успех. Время покажет сможет ли она быть счастлива.
27.07.17 15:35
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Micha PiterКакой кошмар - жить в коммуналке :) Кошмар - это вырасти в детдоме, не имея рук и ног...
27.07.17 15:21
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ПрелестьОна далеко не дура. Очень далеко.
27.07.17 14:32
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Marana VilniusБузова нигде своего ума не продемонстрировала ни разу. Хваткая, практичная, нагловатая девка, прущая напролом и не заморачивающаяся по поводу отсутствия хоть каких-то талантов. Я уверена, что пиарится она не сама, - кто-то действительно умный грамотно её продвигает как проект для делания денег, Сейчас попоёт немного, народу надоест однообразное "творчество", её кураторы ещё чего-нибудь придумают: в кино будет сниматься или ещё чего-нибудь в этом роде, пока не выжмут, как лимон, и не выбросят или пока папика не найдёт.
28.07.17 14:04
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