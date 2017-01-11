Что с лицом Ольги Бузовой?

Ольга Бузова остается одной из самых обсуждаемых звезд. Ее развод с Дмитрием Тарасовым завершен, но девушка старается не падать духом. Звезда активно работает, блистает на различных мероприятиях, рекламирует свою модную линию. Однако в последнее время поклонники стали замечать, что Бузова изменилась в лице.

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После разрыва с Тарасовым Бузова отказалась от имиджа блондинки и стала эффектной шатенкой. Но на этом Ольга не остановилась и решилась на коррекцию объема скул и губ. Однако поклонники тюнинг знаменитости оценили невысоко: «Постарела, мне кажется, раньше было «лучше», если можно так сказать», «Так гораздо серьезнее», «На себя не похожа, а это даже психологически очень плохо».

Впрочем, профи считают, что Ольга в отличной форме. «Что касается изменения внешности Ольги Бузовой, я хочу сказать, она выглядит абсолютно нормально, естественно и красиво, – заметил корреспонденту Dni.Ru пластический хирург Гайк Бабаян. – Даже после филлеров. Она прибавила чуть-чуть в губах, но это пошло ей на пользу. Не думаю, что это придает ей возраст. Она немного поменялась в лучшую сторону. Чуть-чуть поднялись скулы. Я рад за нее. Для 31-летней она выглядит очень эффектно».

Ранее блогер Лена Миро довольно язвительно высказалась по поводу внешнего вида Ольги. По мнению Миро, филлеры изменили лицо ведущей не к лучшему.

«В то время, как всё более-менее прогрессивное человечество решило больше не превращать себя в мукл, Ольга Бузова очнулась, залила в своё и без того не слишком красивое лицо какой-то гель. Раньше Оля была похожа на Татьяну Овсиенко в молодости, теперь - на одержимую уколами женщину в климаксе. <...>. Вы платите деньги, входите в кабинет пластического хирурга и через 10 минут выходите оттуда с лицом женщины за 40, которая очень любит выпить. Вам оно надо?»

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