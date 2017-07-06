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Ольга Бузова гордится фигурой


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Ольга Бузова старательно поддерживает интерес к своей персоне. Ради очередной сенсации она снялась в откровенной фотосессии и оценила свою внешность. По мнению Ольги, фигура у нее - что надо.

 

Бузова стала звездой обложки нового выпуска «Теленедели». Для издания артистка позировала в несколько провокационном золотистом бикини и рассказала о том, что в этом году отпуска у нее не будет, обсудила творческие планы. «Лета нет, хоть фотографии красивые будут», - заметила девушка.

Ольга также оценила свои внешние данные. «Я, может, и не красавица, но фигура у меня идеальная. Ну, что есть, то есть». После этого замечания в комментариях завязалась бурная дискуссия. Публика разделилась на два лагеря: одни считают фигуру ведущей действительно отличной, другие указывают на скромный бюст Бузовой, утверждая, что гордиться фигурой без пышной груди не совсем уместно. «Фигура без груди не может быть идеальной, ты же не мальчик», «Какая всем разница про ее грудь, она может сделать ее себе в любое время, но и тогда ваши рты не закроются», «Худовата. А так супер».

Кстати, как-то Ольга уже парировала замечания по поводу бюста: «Когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги?»

Ранее мы писали:

Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей. 

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0 Не нравится 0 Нравится 06.07.2017 Теги: Ольга Бузова

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