Юлия Пересильд: «Часто рвала отношения первой»

Юлия Пересильд может считаться вполне успешной женщиной. Неплохая карьера в кино, две очаровательных дочки. Но о личном актриса предпочитает не распространяться. Разве только в общих словах. Недавно, например, Юлия рассказала о том, что она «жутко влюбчивая».

Пересильд дала интервью, в котором призналась, что долгое время была несколько наивной. И импульсивной. «Я много раз плакала из-за мужчин. Из-за того, что они не оправдывали моих ожиданий. Это же самое страшное, когда человек вдруг тебя разочаровывает. Я часто рвала отношения первой, бегом, не объясняя причин. Просто понимала, что предмет моей влюбленности не соответствует моим мечтам. Но у меня нет ни к кому претензий».

По словам актрисы, она влюбляется чуть ли не в первый момент и сразу же наделяет избранника массой достоинств. «Столько напридумываю, что это вообще не имеет отношения к реальности. Мне же всегда нужен идеал! И это не касается ничего материального, моя завышенная планка касается исключительно человеческих качеств. Потом приходится разочаровываться. Не знаю… Как-то все время у меня через одно место получается», - цитирует артистку издание «7 Дней».

Напомним, в прошлом году появлялись сообщения о романе актрисы с кинематографистом Алексеем Учителем. По слухам, режиссер оставил семью и переехал в квартиру Юлии в Москве.

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Источник фото: Globallookpress.com