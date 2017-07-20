Почему Николай Басков завидный жених

Светские обозреватели продолжают обсуждать новость о предстоящей свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Сообщение о бракосочетании, запланированном на начало октября, прозвучало весьма неожиданно, и многие поклонники звезд до сих пор не могут поверить. И уже появились любопытные объяснения.

Николай Басков все еще остается завидным женихом. У тенора приличные рейтинги популярности, так что роман с ним - прекрасная пиар-кампания. И как рассуждает обозреватель издания "Дни.ру", трюк «мой жених Коля» удачно использовала не одна девушка.

Вспомним, к примеру, роман Баскова с Оксаной Федоровой. Отношения двух знаменитостей обсуждались весьма бурно и довольно долго. А в конце концов Федорова удачно вышла замуж. Затем Николай помог поднять рейтинг популярности Анастасии Волочковой, приняв участие в очередной откровенной фотосессии балерины на Мальдивах. На протяжении нескольких лет обсуждался роман тенора с моделью Софи Кальчевой.

Ну а сейчас по всем законам жанра необходимо объявить о новых отношениях. И, похоже, по расчетам пиарщиков Баскова, Лопырева идеально вписывается в план.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) Июл 16 2017 в 2:17 PDT

«Все понимают, что до фаты и фрака, скорее всего, не дойдет, но щедрые дивиденды будут собраны – интервью, обложки, сотни снимков и лайков в "Инстаграме". Лопыревой это на руку – никто точно не знает, чем она сегодня занимается, что полезного делает для страны, кроме как разъезжает на яхтах по курортам и является послом чемпионата мира по футболу», - пишут "Дни.ру".

А как вы думаете?

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Николай Басков не скрывает влюбленности. Светские обозреватели с большим интересом следят за личной жизнью Николая Баскова и все больше склоняются к мысли о скорой свадьбе.