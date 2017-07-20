Почему Николай Басков завидный жених
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Светские обозреватели продолжают обсуждать новость о предстоящей свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Сообщение о бракосочетании, запланированном на начало октября, прозвучало весьма неожиданно, и многие поклонники звезд до сих пор не могут поверить. И уже появились любопытные объяснения.
Николай Басков все еще остается завидным женихом. У тенора приличные рейтинги популярности, так что роман с ним - прекрасная пиар-кампания. И как рассуждает обозреватель издания "Дни.ру", трюк «мой жених Коля» удачно использовала не одна девушка.
Вспомним, к примеру, роман Баскова с Оксаной Федоровой. Отношения двух знаменитостей обсуждались весьма бурно и довольно долго. А в конце концов Федорова удачно вышла замуж. Затем Николай помог поднять рейтинг популярности Анастасии Волочковой, приняв участие в очередной откровенной фотосессии балерины на Мальдивах. На протяжении нескольких лет обсуждался роман тенора с моделью Софи Кальчевой.
Ну а сейчас по всем законам жанра необходимо объявить о новых отношениях. И, похоже, по расчетам пиарщиков Баскова, Лопырева идеально вписывается в план.
«Все понимают, что до фаты и фрака, скорее всего, не дойдет, но щедрые дивиденды будут собраны – интервью, обложки, сотни снимков и лайков в "Инстаграме". Лопыревой это на руку – никто точно не знает, чем она сегодня занимается, что полезного делает для страны, кроме как разъезжает на яхтах по курортам и является послом чемпионата мира по футболу», - пишут "Дни.ру".
А как вы думаете?
Ранее мы писали:
Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.
Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве.
Николай Басков не скрывает влюбленности. Светские обозреватели с большим интересом следят за личной жизнью Николая Баскова и все больше склоняются к мысли о скорой свадьбе.
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Обсуждение 10
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KoshkaНе знаю, кто эта Лопырева, но отчаялась она встретить олигарха. Поставила крест на себе.
20.07.17 14:20
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ПрелестьВовремя делать деньги это уже талант. Дворцы яхты и острова это не плохо. :-D пока любопытные платят.
20.07.17 10:31
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Не соглашусьДеньги делают людей счастливыми и здоровыми? Деньги хороши, когда люди от них не зависят, когда не продают себя за них. Иначе становятся рабами денег, там уже не до счастья. Слишком много примеров в шоу бизнесе, когда богатые и талантливые- несчастные, больные, наркоманы и пациенты психиатрических клиник и рано уходят из жизни.
20.07.17 11:23
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ПрелестьНе драматизируйте. Они СЕБЯ не продают :-D. Себя они очень любят. И продают лишь "сценарии". О себе. А деньги зарабатывают ВСЕ.
20.07.17 11:38
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***Бедные чаще и раньше уходят из жизни.
20.07.17 11:40
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ЗлобинаВ таком бизнесе информация выдаётся по расчетам пиарщиков. При чем здесь продавать себя?
20.07.17 13:19
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СимаУ бездарей нет другого способа привлечь внимание, а на виду быть хочется.
20.07.17 10:13
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МимишкаВот это красота!
20.07.17 09:41
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привет-2И уже пояивлись любопытные объяснения. читатель вас тоже уважает
20.07.17 09:28
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привет граматеивысшего образования от этих писак я и не жду. но это - школьная программа (я про запятые. а то будут мозг ломать) Сообщение о бракосочетании запланированном на начало октября прозвучало
20.07.17 09:27