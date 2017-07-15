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Водонаева обидела Брежневу


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Социальные сети сближают. Но в то же время могут оказаться причиной конфликта. Именно такой казус недавно случился с Аленой Водонаевой. Ведущая довольно резко высказалась о звездах отечественной эстрады, а Вера Брежнева приняла это близко к сердцу.

Несколько недель назад Алена решила порассуждать о двойных стандартах, о лицемерии и о том, как пробиться на сцене.

«Мы живем в стране двойных стандартов. В очень противоречивом обществе, в котором девушку, которая в двадцать лет поучаствовала в реалити-шоу и встречалась с парнями по симпатии, будут уважать меньше, чем девушку, которая, пев в двадцать лет в женском коллективе, <...> спала с женатым продюсером (певцом, режиссером, бизнесменом, мужчиной, в общем!) или еще хлеще – увела его из семьи!» - писала бывшая участница «Дома-2».

Вере Брежневой подобные заявления не понравились. И певица предпочла забыть об Алене. Для Водонаевой же это оказалось сюрпризом. «Я думаю, куда у меня Вера Брежнева из ленты делась. Столько лет на нее подписана. Нравилось творчество, нравилось любоваться красивыми фотографиями. Набираю ее аккаунт - я в блоке. Хм...»

Алена решила прояснить ситуацию через своего директора. И обнаружила, что некоторые сайты и паблики преподнесли ее пост как «прямую речь» о Брежневой. «Ну если Вера приняла это на свой счет... Тогда ок. Я не в курсе ее личной жизни. Просто ее контент в "Инстаграме" мне был очень интересен...» - пояснила ведущая.

Ранее мы писали:

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 

Алена Водонаева: «Подружиться с Собчак очень сложно». С Ксенией у ведущей деловые отношения. 



0 Не нравится 0 Нравится 15.07.2017 Теги: Алена Водонаева

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Обсуждение 7  

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  • странно
    только потому что В.Брежнева с К.Меладзе ,у нее знач статус будет почище чем у А.Водонаевой? Предположим,что А.Водонаева действительно имела разных партнеров до брака и что? Это автоматически ее относит к разряду подъездных проституток? А Брежнева знач с тремя браками за плечами плюс РЕАЛЬНО "увела" Меладзе (продюсера,композитора,бизнесмена) из семьи будет богемная королева,да ))
    		16.07.17 13:28
         
    2
         
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    • Анальный дым
      кто все эти люди?
      		 16.07.17 13:29
           
      2
           
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    • Васаби
      Я думаю "почище статус" у Брежневой, тк она 1) известная певица и актриса (не обсуждаю творчество, но вся страна ее песни знает и в кино смотрит)а не из Дома2 не ясно кто 2) Брежнева не сношалась на камеры с быдлом из Дома2. 3) мужики у Брежневой достойные, а не волонаевский шлак . Может поэтому?
      		 16.07.17 13:34
           
      1
           
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      • странно
        Васаби,специально для вас повторюсь. У В.Брежневой три брака за плечами, дети от разных отцов, песни ей пишет тот самый "продюсер-бизнесмен" ,которого она увела из семьи,да и сношалась она (это ваше выражение Васаби) с К.Меладзе до брака с ним. Ну и где тут "чистота" и честность? Или у вас порядочность от слова - все делать по порядку и значимости мужиков?)
        		 16.07.17 14:54
             
        1
             
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  • Анальный дым
    неужели эти людишки умеют рассуждать о чем-то?
    		 16.07.17 09:53
         
    1
         
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  • Гостья
    Говорят, что и черт к старости становится монахом, а убедительнее сего рассуждают о нравственности шлюхи. Видно, что Водонаева так поистрепалась, что резко постарела со склерозом, так что подходит по обеим категориям. Вообще, это фантастика, что дешевая провинциальная шлюха, делавшая карьеру через подъезды и задние сиденья авто и что самое постыдное- проститутка в душе - стала учить морали!
    		 15.07.17 22:29
         
    0
         
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  • Да
    На воре шапка горит...
    		 15.07.17 22:04
         
    3
         
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