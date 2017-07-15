Водонаева обидела Брежневу

Социальные сети сближают. Но в то же время могут оказаться причиной конфликта. Именно такой казус недавно случился с Аленой Водонаевой. Ведущая довольно резко высказалась о звездах отечественной эстрады, а Вера Брежнева приняла это близко к сердцу.

Несколько недель назад Алена решила порассуждать о двойных стандартах, о лицемерии и о том, как пробиться на сцене.

«Мы живем в стране двойных стандартов. В очень противоречивом обществе, в котором девушку, которая в двадцать лет поучаствовала в реалити-шоу и встречалась с парнями по симпатии, будут уважать меньше, чем девушку, которая, пев в двадцать лет в женском коллективе, <...> спала с женатым продюсером (певцом, режиссером, бизнесменом, мужчиной, в общем!) или еще хлеще – увела его из семьи!» - писала бывшая участница «Дома-2».

Вере Брежневой подобные заявления не понравились. И певица предпочла забыть об Алене. Для Водонаевой же это оказалось сюрпризом. «Я думаю, куда у меня Вера Брежнева из ленты делась. Столько лет на нее подписана. Нравилось творчество, нравилось любоваться красивыми фотографиями. Набираю ее аккаунт - я в блоке. Хм...»

Алена решила прояснить ситуацию через своего директора. И обнаружила, что некоторые сайты и паблики преподнесли ее пост как «прямую речь» о Брежневой. «Ну если Вера приняла это на свой счет... Тогда ок. Я не в курсе ее личной жизни. Просто ее контент в "Инстаграме" мне был очень интересен...» - пояснила ведущая.

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