Бадоева рассказала об уважении к бывшим

Развод - процесс болезненный и порой даже мучительный. Но даже после официального разрыва некоторые экс-супруги умудряются продолжать воевать друг с другом. Разумеется, так поступать не стоит. Впрочем, и вычеркивать бывшего из жизни тоже не самый оптимальный вариант.

Известная телеведущая Жанна Бадоева решила поделиться своими соображениями по поводу отношений с бывшими мужьями.

По мнению звезды, женщинам, воспитывающим детей от бывших мужей, стоит четко уяснить - они связаны с мужчиной практически на всю оставшуюся жизнь. «И наверное, очень глупо воевать или таить обиду. Развод, мне кажется, на то и существует, чтобы больше не выяснять отношения. Люди разводятся, чтобы больше не иметь друг к другу никаких претензий. После этого воспринимаешь своего бывшего супруга как отдельную личность, уважаешь его за его плюсы, не пускаешь в свое личное пространство, и все», – говорит Жанна в интервью изданию «Дочки-матери».

У ведущей нет какой-либо программы «сохранения дружеских отношений». Зато Бадоева придерживается мудрой и действенной стратегии - просто не затевать войну. И со временем все неприятные люди просто исчезают из ее жизни.

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