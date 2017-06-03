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Максакова представила младшего сына


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Максакова представила младшего сына

Мария Максакова за последние несколько месяцев стала одной из самых обсуждаемых персон в отечественных СМИ. По некоторым данным, по популярности Максаковой уступает даже Алишер Усманов. Но сейчас у артистки появился очень серьезный конкурент - это сын Марии, годовалый Иван Вороненков.

На днях Мария решила представить мальчика в соцсетях. Артистка опубликовала фото ребенка в FB и написала: «Решила в День защиты детей опубликовать Ванечку в вышиванке. В нем течет украинская кровь. Не перестаю задаваться вопросом, как можно было отобрать у Вани Папу...»

Поклонники сразу же поспешили выразить поддержку вдове и пожелали мальчику здоровья и сил. А чуть позже особо наблюдательные подписчики заметили, что фото Вани набрало больше лайков, чем снимки Максаковой с новой стильной стрижкой.

Напомним, старшие дети артистки - сын Илья и дочь Людмила - сейчас живут с отцом в России. «К сожалению, сейчас я не могу приехать в Москву и не могу увидеть маму, папу и двоих любимых детей… Для меня дом – это Брюсов переулок и Краснопресненская набережная, где я жила со своими детьми, которых я сейчас не вижу и очень переживаю и страдаю из-за этого», - говорила ранее певица.

Ранее мы писали: 

Почему Мария Максакова игнорирует мать. Певица все еще не может простить резкое замечание матери.

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Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​



0 Не нравится 0 Нравится 03.06.2017 Теги: Мария Максакова

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