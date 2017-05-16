Почему Мария Максакова игнорирует мать

Оперная певица Мария Максакова возвращается к привычному образу жизни после гибели мужа. На днях вдова приняла участие в съемке шоу «Пусть говорят». Артистка общалась из Киева с гостями в студии в Москве, и не обошлось без небольшой разборки.

Максакова довольно бурно подискутировала со Станиславом Садальским, который является закадычным приятелем матери певицы, актрисы Людмилы Максаковой. «Я друг мамы, а не Маши. Маша – большой мастер варить кашу. Она хорошо варила кашу в Думе, теперь Маша варит кашу в Киеве… Вы знаете, в свое время на телевидении был такой ролик «Дима, позвони маме». Я хочу Маше сказать просто: «Позвони маме». Вот не надо только строить такие глаза», — сказал Садальский.

Певица язвительно поинтересовалась, сможет ли она обойтись без советов Садальского? Началась перепалка. Некоторые гости студии предположили, что Мария не может простить матери резкие слова о покойном Денисе Вороненкове. Садальский же заявил, что Людмила Васильевна ничего такого не говорила. Словам актера Максакова не поверила. «Такая цепкая женщина, как моя мама, давно подала бы на этих журналистов в суд, если бы это было неправдой».

Мария призналась, что сейчас не готова общаться с родительницей. «Я благодарна моей маме за все, что она для меня сделала, и я все равно ее люблю. Но, к сожалению, есть шаги и поступки, которые делают просто невозможным мое общение с ней. Это не отменяет моей любви».

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