Мария Максакова вспомнила об ошибках матери

Она добилась большого успеха и считается женщиной с сильным характером. Возможно, силу характера Мария Максакова унаследовала от своей матери, актрисы Людмилы Максаковой. И, как это порой случается, две сильные женщины не всегда могут поладить.

Звездные мать и дочь сейчас не общаются. Но в одном из недавних интервью Мария рассказала об обиде на мать. В марте Людмила Васильевна довольно резко высказалась по поводу смерти зятя Дениса Вороненкова. С тех пор Мария отказалась общаться с родительницей, несмотря на увещевания друзей и родных. И это не первая обида певицы на мать.

Как рассказала Максакова телеканалу ZIK, в детстве она очень редко виделась с родительницей и жить с ней стала в возрасте 11 лет. Причем Людмила Васильевна воспитывала дочь довольно сурово.

«Я стала пользоваться косметикой, маму это раздражало, - цитирует НТВ Марию. – Однажды я накрасилась, а она взяла грязную губку, которой моют посуду, дурно пахнущую, и попробовала смыть. Я стерпела это унижение, но помню о нем до сих пор. Я поняла, что с этой женщиной мне придется и дальше общаться, как бы она со мной ни обращалась. Но в неполных восемнадцать лет я закрыла дверь этого дома и стараюсь не вспоминать».

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