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Звезда YouTube Стиви Райан покончила с собой


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Американские актеры и блогеры в шоке. Стало известно о смерти ведущей и звезды YouTube Стиви Райан (Stevie Ryan). 33-летняя артистка покончила с собой. Не исключено, что к суициду девушку подтолкнули провокации хейтеров.

Стиви была обнаружена в своем доме в Лос-Анджелесе 1 июля. Как выяснилось, незадолго до самоубийства девушка писала в соцсетях о том, как ей сложно переживать уход близкого человека - любимого дедушки. «Человек моей мечты теперь будет только в моих мечтах. Я буду скучать по тебе каждый день, всегда. Люблю тебя».

33-летняя актриса стала известной благодаря роликам-пародиям на звезд американской эстрады. Девушка забавно изображала Джастина Бибера, Леди Гагу, Ким Кардашян, Эми Уайнхаус и других знаменитостей.

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0 Не нравится 0 Нравится 04.07.2017 Теги: Стиви Райан

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