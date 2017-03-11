Андрей Разин потерял сына

Большое горе в семье продюсера и певца Андрея Разина. Скоропостижно скончался сын артиста Александр. Об этом сообщила подруга звезды, певица Наталья Грозовская.

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«Друзья, у нас горе... Умер сын Андрея Разина Саша Разин. Помолитесь, пожалуйста, об упокоении его души...» - написала Грозовская в соцсетях.

Она уточнила, что причиной смерти 16-летнего юноши стал сердечный приступ: «Шёл по улице... Упал...»

Как напоминают СМИ, продюсер группы «Ласковый май» был трижды женат. В первом гражданском браке в 1986 году у него родился сын Илья Разин. Об Илье Разин узнал только в 2003 году. В 1988 году Разин женился на Наталье Лебедевой, но уже через год супруги расстались. Третья жена – Фаина Разина: с нею Андрей познакомился в 1984 году. В 2001 году у пары родился сын Александр. В одной из бесед с журналистами Фаина обмолвилась, что Александр станет певцом и обязательно таким же популярным, как папа.

Несколько лет назад в Сети появились сообщения о рождении дочери продюсера. Но Андрей быстро опроверг слухи: «Никакой дочки у меня не рождалось. У меня два сына, и мне этого достаточно».

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Источник фото: Globallookpress.com