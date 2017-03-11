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Андрей Разин потерял сына


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Большое горе в семье продюсера и певца Андрея Разина. Скоропостижно скончался сын артиста Александр. Об этом сообщила подруга звезды, певица Наталья Грозовская.

«Друзья, у нас горе... Умер сын Андрея Разина Саша Разин. Помолитесь, пожалуйста, об упокоении его души...» - написала Грозовская в соцсетях.

Она уточнила, что причиной смерти 16-летнего юноши стал сердечный приступ: «Шёл по улице... Упал...»

Как напоминают СМИ, продюсер группы «Ласковый май» был трижды женат. В первом гражданском браке в 1986 году у него родился сын Илья Разин. Об Илье Разин узнал только в 2003 году. В 1988 году Разин женился на Наталье Лебедевой, но уже через год супруги расстались. Третья жена – Фаина Разина: с нею Андрей познакомился в 1984 году. В 2001 году у пары родился сын Александр. В одной из бесед с журналистами Фаина обмолвилась, что Александр станет певцом и обязательно таким же популярным, как папа.

Несколько лет назад в Сети появились сообщения о рождении дочери продюсера. Но Андрей быстро опроверг слухи: «Никакой дочки у меня не рождалось. У меня два сына, и мне этого достаточно».

Ранее мы писали:

Наргиз потрясена смертью Давидяна. Коллеги скорбят по артисту. ​

Самые яркие отечественные исполнители восьмидесятых. Многие из них продолжают нас радовать. 

Андрей Разин подрался с сотрудниками телеканала НТВ. Скандал на телешоу.

Источник фото: Globallookpress.com



19 Не нравится 12 Нравится 11.03.2017 Теги: Андрей Разин

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