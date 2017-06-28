Микеле Плачидо представил Москве новый фильм

Сегодня на Московском кинофестивале прошла громкая премьера. Свою новую работу представил известный итальянский кинематографист Микеле Плачидо (Michele Placido). В Россию комиссар Катани привез картину «Семь минут».

«Семь минут» - социальная драма в итальянском стиле. По сюжету владельцы текстильной фабрики продают контрольный пакет корпорации, и в договоре предусмотрен пункт, который должен быть одобрен рабочим советом, а именно 11 женщинами, которым необходимо сделать непростой выбор.

Рассказывая о картине, Плачидо поведал, что сейчас на рабочем рынке в Италии обстановка весьма напряженная в связи с наплывом эмигрантов. «Самая большая проблема сегодня - это страх. Это страх потерять рабочее место, страх потерять национальное самосознание. И в связи с этим политика не должна способствовать появлению нового фашизма или популизма, который провоцирует беспорядки», - цитирует режиссера ТАСС.

Завтра, на церемонии закрытия ММКФ, Микеле будет вручена специальная награда «Верю. Константин Станиславский». По словам Плачидо, для него это большая честь.

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