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Судзиловская и Самбурская ошеломили Москву


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В столице стартовало главное светское мероприятие лета - 22 июня открылся Московский международный кинофестиваль. И по традиции звезды кино и шоу-бизнеса продефилировали по красной дорожке в эффектных нарядах. Есть на что посмотреть!

 

Главной дивой церемонии открытия стала итальянская актриса Орнелла Мути (Ornella Muti). Звезда появилась в элегантном платье с пайетками, а Никита Михалков составил ей пару.

 

Олеся Судзиловская вышла на красную дорожку в стильном золотистом вечернем платье и в роскошных украшениях Chopard. Светлана Ходченкова выбрала платье-бюстье, подчеркивающее стройную фигуру. А Кристина Орбакайте выбрала довольно строгий наряд - черный туалет с изящной драпировкой-бантом.

Самой смелой оказалась Анастасия Самбурская. Звезда, известная эпатажными выходками, не упустила случая слегка шокировать публику вызывающим нарядом с черными пайетками. В соцсетях актрису уже назвали «женщиной-кошкой».

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    Рисунок
    Наряд Самбурской..

Также среди гостей церемонии были Светлана Бондарчук, Дарья Мороз, Анна Калашникова, Юлия Самойлова и многие другие.

 

Публикация от d_moroz (@d_moroz)

В этом году в рамках программы кинофестиваля будут показаны более 240 фильмов. В основном конкурсе заявлено 13 картин, причем от России - три ленты: «Карп отмороженный» Владимира Котта, «Купи меня» Вадима Перельмана и «Мешок без дна» Рустама Хамдамова.

Ранее мы писали:

Орнелла Мути выступит членом жюри ММКФ. Итальянская кинодива снова едет в Москву.

Ульяна Сергеенко: «Орнелла Мути сейчас учит русский язык». По словам модельера, у Орнеллы русские корни и «какая-то особая душевная щедрость». 

Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.



1 Не нравится 0 Нравится 23.06.2017 Теги: ММКФ

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