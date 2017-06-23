Судзиловская и Самбурская ошеломили Москву
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В столице стартовало главное светское мероприятие лета - 22 июня открылся Московский международный кинофестиваль. И по традиции звезды кино и шоу-бизнеса продефилировали по красной дорожке в эффектных нарядах. Есть на что посмотреть!
Главной дивой церемонии открытия стала итальянская актриса Орнелла Мути (Ornella Muti). Звезда появилась в элегантном платье с пайетками, а Никита Михалков составил ей пару.
Олеся Судзиловская вышла на красную дорожку в стильном золотистом вечернем платье и в роскошных украшениях Chopard. Светлана Ходченкова выбрала платье-бюстье, подчеркивающее стройную фигуру. А Кристина Орбакайте выбрала довольно строгий наряд - черный туалет с изящной драпировкой-бантом.
Самой смелой оказалась Анастасия Самбурская. Звезда, известная эпатажными выходками, не упустила случая слегка шокировать публику вызывающим нарядом с черными пайетками. В соцсетях актрису уже назвали «женщиной-кошкой».
Также среди гостей церемонии были Светлана Бондарчук, Дарья Мороз, Анна Калашникова, Юлия Самойлова и многие другие.
В этом году в рамках программы кинофестиваля будут показаны более 240 фильмов. В основном конкурсе заявлено 13 картин, причем от России - три ленты: «Карп отмороженный» Владимира Котта, «Купи меня» Вадима Перельмана и «Мешок без дна» Рустама Хамдамова.
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