Орнелла Мути выступит членом жюри ММКФ

Российские кинематографисты активно готовятся к одному из важнейших мероприятий лета. С 22 по 29 июня в столице пройдет традиционный Московский международный кинофестиваль (ММКФ). И уже известно, что одним из членов жюри выступит итальянская кинодива Орнелла Мути (Ornella Muti).

Полный состав жюри пока еще официально не объявлен. Предполагается, что организаторы еще не получили согласие всех приглашенных. Но Орнелла будет точно. «В жюри войдет Орнелла Мути, это новость, которая пришла буквально сегодня утром», - заявил прессе программный директор киносмотра Кирилл Разлогов.

Компанию Мути в Москве составят финский режиссер и продюсер Йорн Йохан Доннер, испанский режиссер и сценарист Альберт Серра, иранский режиссер и продюсер Реза Миркарими.

В основном конкурсе фестиваля будут представлены работы кинематографистов из Финляндии, Японии, Китая, Дании, Испании, Аргентины. От России будут показаны фильм «Карп замороженный» Владимира Котта и лента «Купи меня» Вадима Перельмана.

Также пройдут конкурсы документального кино и короткого метра. Планируются внеконкурсные программы: «Эйфория окраины», «Фильмы, которых здесь не было», «Время женщин», «Русский след» и «Поколение #выбирает».

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Источник фото: Globallookpress.com