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Боня теряет форму?


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Виктория Боня очень тщательно следит за фигурой. Что вовсе неудивительно - девушка нередко снимается в рекламных кампаниях различных модных брендов. Но недавно поклонники заметили, что Виктория порой позволяет себе сильно расслабиться.

В Insta появился совместный снимок Виктории с одной из поклонниц, сделанный, по всей видимости, впопыхах. Но если на фотографиях в личном блоге Бони она всегда запечатлена в самом выгодном ракурсе, то на любительском снимке поклонники сразу обнаружили некоторые изъяны. В частности, модель выглядит слегка пополневшей и даже обрюзгшей.

В соцсетях завязалась бурная дискуссия о внешнем виде Виктории. Сама же девушка предпочитает не обращать внимания на язвительные выпады. Недавно Боня опубликовала рекламный ролик спортивной линии Plein Sport, которую запустил известный немецкий модельер Филипп Плейн. Виктория стала звездой рекламной компании, и в видео девушка смотрится весьма эффектно.

Ранее Боня не раз говорила, что предпочитает держать достаточно жесткую диету, некоторое время увлекалась сыроедением и в какой-то момент чрезмерно сбросила вес.

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0 Не нравится 0 Нравится 27.06.2017 Теги: виктория боня

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