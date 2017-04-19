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Боня сыграла роковую соблазнительницу


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Виктория Боня на протяжении нескольких лет старательно блистает в Каннах. Блистает в качестве светской львицы. Но сейчас Боня решительно меняет ситуацию. В этом году она может представляться на Ривьере уже как актриса.

Виктория сыграла в картине под названием «Верь мне» (Trust me) азербайджанского режиссера Гюляры Меликовой. Накануне Боня опубликовала в Insta тизер, и судя по ролику, девушке досталась роль роковой красавицы, соблазняющей главного героя, переживающего ссору с подругой.

Поклонники в восторге и сразу засыпали Викторию вопросами: «Уррра, Боня в кино!! Когда выходит фильм? Обязательно посмотрю, и актёры супер! Боня, надеюсь, это только начало твоей кинокарьеры!!! Хочется тебя увидеть в главной роли», «Что за фильм? Когда будет? Так интересно посмотреть», «Ну наконец-то!!! Давно уже пора было сниматься начать!!!», «Это короткометражка будет?»

Меликова же пояснила, что премьера картины запланирована на начало следующего года. А касательно роли Виктории кинематографистка уточнила: «Это называется одна из главных ролей к фильму (их четыре). Это я как режиссёр фильма говорю».

Ранее мы писали: 

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Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.​



0 Не нравится 0 Нравится 19.04.2017 Теги: виктория боня

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