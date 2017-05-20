Мария Максакова: «Сильные, умные, успешные должны держаться вместе»

Мария Максакова пришла в себя после смерти мужа. И теперь готова ответить всем критикам. Недавно артистка довольно резко пообщалась со Станиславом Садальским. А на днях рассказала о том, какая у нее мощная сила воли.

После гибели мужа Дениса Вороненкова Максакова похудела на 12 килограмм. В интервью «Московскому комсомольцу» Мария обмолвилась, что никому не советует такой «диеты», что жалеть ее не стоит и что ее покойный супруг был мужчиной с большой буквы.

«Я все время говорю, что сильные, умные, успешные люди должны держаться вместе. Конечно, это раздражает всех остальных. Потому что не у всех такой высокий тестостерон. <...>. Мужчины выбирают себе под стать женщину, чтобы она была им сподвижницей, единомышленницей, была бы в состоянии подставить плечо, а не сопли жевать, не быть черной дырой, которую надо все время насыщать, а наоборот. А первопричина – всего лишь уровень тестостерона! И вот меня удивляет несказанно, конечно, что человека уже убили, а нет же – надо еще обсуждать: таким он был, сяким… Я все время хочу сказать – он был таким, докуда вам не допрыгнуть в два прыжка».

Себя Максакова считает женщиной сильной.

«В целом я человек достаточно волевой. Одна моя подруга шутила про меня – хорошо, говорит, когда в женщине есть стержень, но если это железный лом... Поэтому моя личная жизнь такая непростая. Не каждый со мной может совладать, не каждому я захочу повиноваться, не каждого я захочу возвеличить, не каждым восхититься… А вот тут (с Вороненковым) получилось именно так. Но это и не значит, что теперь, когда осталась одна, я должна сломаться. Нет, конечно. Даже не подумаю».

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Источник фото: Globallookpress.com