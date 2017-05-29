Максакова заговорила о личном
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Мария Максакова больше не в трауре. Артистка посещает светские мероприятия, весьма активно дает интервью. На днях она также опубликовала весьма эффектную фотосессию. Некоторые даже полагают, что звезда задумалась о новых отношениях.
В марте Максакова стала вдовой. Ее супруг Денис Вороненков был убит в центре Киева. В Москву певица возвращаться отказалась, Но достаточно активно общается с российскими СМИ.
На днях Мария побывала на ювелирной выставке, затем дала большое интервью украинскому телеканалу ZIK. В интервью певица призналась, что в свое время решила баллотироваться в депутаты Госдумы, пытаясь отвлечься от проблем в личной жизни. Она также подчеркнула, что ее муж был рад переезду в Киев. «Когда Денис приехал сюда, он действительно был счастлив. Он был доволен, он был счастлив, он говорил то, что он хотел, думал, у него были большие перспективы, планы. Поэтому выбор Украины, по-моему, в его случае был абсолютно правильным».
Максакова также опубликовала серию эффектных снимков. Мнения поклонников разделились: «В тонах картин Врубеля! Класс!», «Машенька, Вы хорошо выглядите!!!! Успехов Вам!!! Вызывает бесконечное уважение Ваша сила духа!!! Очень красивые, знаковые фото!!!», «Взгляд в будущее». Некоторые предположили, что Максакова «почистила перышки» и начинает поиск нового мужа.
Ранее мы писали:
Пригожин о выступлении Максаковой на «Евровидении». Продюсер всех запутал.
Почему Мария Максакова игнорирует мать. Певица все еще не может простить резкое замечание матери.Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.
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Обсуждение 20
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ЛанаЭтой женщине вроде за сорок,нифигасе,как молодо выглядит.
30.05.17 07:52
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РозамимозаШелковая красивая кожа.
30.05.17 01:25
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50/50ну она как бандитская жОна со стажем понимала, что в Украине их достанут рано или поздно. но в лондОнах тоже доставали, не всех правда, а тех кого можно. зато прославилась, массам она стала известна после "побега" и интервью. все жалейки Светы Бондарчук перекочевали к Маше
29.05.17 16:38
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50/50Лен, ты сперва просветись, а потом приставай к людям) или ты шутишь?))
29.05.17 16:56
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лакиооо, наконец-то смена имиджа! ей так очень хорошо, сразу лет на 10 помолодела, без этого стога на голове
29.05.17 16:30
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Micha PiterВнешние изменения бесспорно в лучшую сторону - похудела, причёска к лицу...
29.05.17 15:39
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ЛотоssНедолго страдала, однако.
29.05.17 14:59
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ЕленаУ неё трое детей,ей некогда распускаться.
29.05.17 16:17
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НинельВы имеете ввиду,что она не лежит без движений,значит,- не страдает?
29.05.17 16:33
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:(По закону на похороны даётся три дня,после чего все обязаны жить в активном режиме :(
29.05.17 16:35
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