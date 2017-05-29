Максакова заговорила о личном

Мария Максакова больше не в трауре. Артистка посещает светские мероприятия, весьма активно дает интервью. На днях она также опубликовала весьма эффектную фотосессию. Некоторые даже полагают, что звезда задумалась о новых отношениях.

В марте Максакова стала вдовой. Ее супруг Денис Вороненков был убит в центре Киева. В Москву певица возвращаться отказалась, Но достаточно активно общается с российскими СМИ.

На днях Мария побывала на ювелирной выставке, затем дала большое интервью украинскому телеканалу ZIK. В интервью певица призналась, что в свое время решила баллотироваться в депутаты Госдумы, пытаясь отвлечься от проблем в личной жизни. Она также подчеркнула, что ее муж был рад переезду в Киев. «Когда Денис приехал сюда, он действительно был счастлив. Он был доволен, он был счастлив, он говорил то, что он хотел, думал, у него были большие перспективы, планы. Поэтому выбор Украины, по-моему, в его случае был абсолютно правильным».

Максакова также опубликовала серию эффектных снимков. Мнения поклонников разделились: «В тонах картин Врубеля! Класс!», «Машенька, Вы хорошо выглядите!!!! Успехов Вам!!! Вызывает бесконечное уважение Ваша сила духа!!! Очень красивые, знаковые фото!!!», «Взгляд в будущее». Некоторые предположили, что Максакова «почистила перышки» и начинает поиск нового мужа.

Ранее мы писали:

Пригожин о выступлении Максаковой на «Евровидении». Продюсер всех запутал.

Почему Мария Максакова игнорирует мать. Певица все еще не может простить резкое замечание матери.