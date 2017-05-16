Пригожин о выступлении Максаковой на «Евровидении»

«Евровидение» в Киеве на выходных благополучно завершилось, но, как обычно, шумиха еще не утихла. На днях повод для пересудов подкинул Иосиф Пригожин. Продюсер обмолвился, что в следующем году на конкурсе от Украины выступит Мария Максакова.

Заявление Пригожина произвело сильный резонанс. Но продюсер поспешил уточнить: «Это было всего лишь мое предположение, учитывая активность Марии Максаковой на Украине, а не какое-то тайное знание».

Сама артистка на днях заявила, что действительно думала об участии в конкурсе от Украины до убийства мужа, Дениса Вороненкова.

Ранее Максакова в беседе с Артуром Гаспаряном на вопрос о перспективах выступления на популярном шоу сказала: «Ой, я не знаю. Наблюдая за публикой, я вижу, что это очень молодежный конкурс. Я не про участников говорю, а в основном про зрителей, и как мне кажется, это задает основной тон происходящему. <...>. Мне кажется, что в Европе нет такого отношения к «Евровидению» как к какому-то судьбоносному, чуть ли не главному музыкально-политическому событию года. Это просто музыкальный конкурс, популярный развлекательный формат, и в этом смысле от «Евровидения», так же как от сумы и от тюрьмы, не стоит зарекаться. Ну, мало ли что может в моей жизни произойти?»

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