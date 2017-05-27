Бен Стиллер разводится

Голливуд в шоке. Одна из самых, казалось бы, крепких звездных пар объявила о разводе. Знаменитый комедийный актер Бен Стиллер (Ben Stiller) и его супруга, актриса Кристин Тейлор (Christine Taylor), официально объявили о разрыве.

Пара прожила в браке 17 лет. Актеры познакомились в 1999 году на съемках картины «Тепловое видение и Джек», которая не вышла в прокат. По словам Стиллера, это была любовь с первого взгляда и он сразу почувствовал в Кристин родственную душу.

У актеров растет 15-летняя дочь и 12-летний сын. Как подчеркивается в официальном заявлении Бена и Кристин, они приложат все усилия, чтобы дети не почувствовали дискомфорта после разрыва родителей. «Мы останемся преданными родителями и близкими друзьями. Нашим приоритетом останется дальнейшее воспитание детей».

Ранее Стиллер говорил, что старается работать над отношениями. «Настоящее счастье — это семья, в которой все друг друга любят. Для меня главное - быть хорошим отцом и мужем. Моя семья часто ездит со мной. И даже если я провожу целый день на съемочной площадке, вижусь с женой и детьми по утрам и вечерам. Мы вместе, а это важнее всего! Раньше, когда я жил один, постоянно пропадал на съемках, был настоящим трудоголиком. А теперь стараюсь находить баланс между кино и реальностью. Я по-прежнему люблю свою работу, но и не меньше хочу быть дома с семьей. Жизнь - очень сложная штука, и здорово, когда рядом есть люди, на которых всегда можно положиться».

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Источник фото: Globallookpress.com