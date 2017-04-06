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Скарлетт Йоханссон передумала разводиться?


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Развод? Какой развод? Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) в очередной раз удивляет. В прошлом месяце актриса подала документы на развод с журналистом Роменом Дориаком (Romain Dauriac), и, по слухам, супруги приготовились к ожесточенной борьбе за единственную дочь. А вчера пара как ни в чем не бывало появилась на вечеринке в Нью-Йорке.

Скарлетт и Ромен вместе блеснули на приеме арт-выставки Singular Object Art. Супруги вполне мило общались и с улыбкой позировали фотографам. Светские обозреватели удивлены. Ведь подобное происходит не впервые - в конце января появились слухи о разрыве Йоханссон, а через некоторое время знаменитость с мужем посетила одно из светских мероприятий.

Можно было бы предположить, что Скарлетт пока толком не разобралась в чувствах. Но ранее представитель Дориака заявил, что, подав документы на развод, актриса потребовала права преимущественной опеки над дочерью. «Ромен будет бороться за свои права, - заявил адвокат. – Он хотел бы продолжать жить во Франции с ребенком, в то время как миссис Йоханссон любит путешествовать. Так что процесс будет интересным».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 06.04.2017 Теги: Скарлетт Йоханссон

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