Дженнифер Лопес готова к браку

Порой вовсе необязательно устраивать отношениям испытание временем. Вот, например, Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) и Алекс Родригес (Alex Rodriguez) встречаются несколько месяцев, а уже обсуждают возможность брака.

















У Джен и Алекса все серьезно, рапортует E! News со ссылкой на инсайдеров. Звезды обсуждают возможную женитьбу, и Лопес хочет связать свое будущее с Родом.

По словам источника, сначала певица расценивала свой роман как новое развлечение, но сейчас она настроена совершенно иначе. «Джен ответит согласием, если Алекс сделает предложение. Она в восторге от него. Они действительно очень хорошо друг другу подходят. Можно сказать - идеальная пара. Их родные давно это заметили».

Представитель Лопес на расспросы журналистов предпочитает не отвечать. Сама Джен недавно обмолвилась, что понимает - рядом с ней сейчас потрясающий мужчина. Привлекательный, интересный и с великолепным чувством юмора.

Напомним, ранее Дженнифер была замужем трижды. С певцом Марком Энтони (Marc Anthony) артистка оформила развод в 2014 году. Сейчас дива растит близнецов Макса и Эмми. У Родригеса растут две дочери.

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Источник фото: Globallookpress.com