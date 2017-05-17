Дженнифер Лопес готова к браку
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Порой вовсе необязательно устраивать отношениям испытание временем. Вот, например, Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) и Алекс Родригес (Alex Rodriguez) встречаются несколько месяцев, а уже обсуждают возможность брака.
У Джен и Алекса все серьезно, рапортует E! News со ссылкой на инсайдеров. Звезды обсуждают возможную женитьбу, и Лопес хочет связать свое будущее с Родом.
По словам источника, сначала певица расценивала свой роман как новое развлечение, но сейчас она настроена совершенно иначе. «Джен ответит согласием, если Алекс сделает предложение. Она в восторге от него. Они действительно очень хорошо друг другу подходят. Можно сказать - идеальная пара. Их родные давно это заметили».
Представитель Лопес на расспросы журналистов предпочитает не отвечать. Сама Джен недавно обмолвилась, что понимает - рядом с ней сейчас потрясающий мужчина. Привлекательный, интересный и с великолепным чувством юмора.
Напомним, ранее Дженнифер была замужем трижды. С певцом Марком Энтони (Marc Anthony) артистка оформила развод в 2014 году. Сейчас дива растит близнецов Макса и Эмми. У Родригеса растут две дочери.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 3
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БроняСмотрятся вместе просто сногсшибательно :) Пусть будут счастливы. Предыдущие спутники были совсем не айс, а этот ей "под стать", как говорили наши бабушки :)
17.05.17 12:36
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лакиширакная была бы пара, имхо
17.05.17 11:11
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Micha PiterВот сколько раз неудачно выскакивала замуж вскоре после знакомства с мужчиной, и всё-равно каждый раз наступает на те же грабли...
17.05.17 09:50