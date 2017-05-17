Дайнеко рассказала о расставании с мужем

Виктория Дайнеко переживает непростой период. В личной жизни звезды кризис: она рассталась с супругом и сейчас пытается найти точку опоры, чтобы окончательно не отчаяться. И, кажется, кое-что артистка для себя уже решила.

Некоторое время Виктория предпочитала не обсуждать свои личные проблемы. Но теперь готова поговорить. Как признается девушка, с супругом, барабанщиком Дмитрием Клейманом, они начали серьезно ссориться примерно полгода назад. И никто не хотел идти на уступки.

«Мы с Димой ругались с причиной и без причины. Сейчас даже не хочется вспоминать… Мы просто цеплялись друг к другу, никто не хотел уступить. Я не из тех девушек, которые молчат и надеются, что мужчина сам догадается о том, что ее не устраивает. Так что я Диме все высказывала прямо и в красках. Надеялась, что это поможет решить проблему, что Дима услышит меня и что-то изменит. Но происходила только ссора. Часто конфликт начинал сам Дима. Он очень сильно ревновал меня к моему прошлому…» — цитирует Дайнеко портал «7 дней».

По мнению Виктории, пока они еще не готовы к диалогу. Но на развод артисты предпочитают не подавать. Хотя если Дмитрий заговорит об этом, Вика готова пойти мужу навстречу. Но сейчас, по мнению артистки, им гораздо важнее определиться, как воспитывать маленькую дочь.

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