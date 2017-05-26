Ирина Шейк унизила Собчак

В Каннах кипит жизнь, и звезды не прочь померяться своей крутостью. Ксения Собчак вряд ли кому уступит в споре, но когда речь заходит о внешности... Накануне на приеме Cinema Against AIDS Ксения сравнила себя с топ-моделью Ириной Шейк.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 25 2017 в 12:03 PDT

Ксения опубликовала в Insta совместное фото с Ириной и написала: «#УнижениеКрасотой. Фото с супермоделью - обязательная номинация #Amfar. Ирина Шейк выглядит после рождения ребенка так, как я не выглядела даже в 18:(((. Обидно, конечно, но жизнь в принципе несправедлива:)))».

Подписчики Собчак сразу же принялись обсуждать достоинства девушек: «Ксения, ну зачем Вы так, Вы очень красивы!», «Обе страшные», «Ксения, ну не всем же быть Иринами Шейк, главное - чувство юмора и самоирония) дай Бог каждой Ирине этих качеств!», «Женщина красива настолько, насколько она себя уверенно чувствует», «Через несколько лет Ксюша в бабу-ягу окончательно превратится».

Ранее Собчак заявила, что вполне довольна своим внешним видом. «Да, внешность никогда не помогала, но и не мешала мне добиваться своего, да и с мужским вниманием проблем никогда не было, скорее, наоборот:). Ведь сексуальная привлекательность - это про энергию, а не размер губ. И, кстати, если бы я была должна оценить женскую красоту, Тильда Суинтон или Джессика Честейн прекраснее, на мой вкус, бесконечной гряды "Анджелин Джоли" разного калибра, выставляющих фото себя в коллективном крике о помощи, в бикини и с томным взглядом».

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