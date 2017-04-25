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Собчак показала интим


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Ксения Собчак с успехом совмещает заботы о первенце с работой. И не забывает о своем статусе провокаторши. Накануне Ксения опубликовала в Insta рекламный ролик, в котором снялась вместе с мужем Максимом Виторганом. Причем видео довольно провокационное.

Ксения и Максим согласились сняться в рекламе препарата для повышения потенции. По сюжету ролика пара тестирует новый автомобиль на предмет комфорта для интимных утех. «Все эти стереотипы про женатые пары с маленьким ребенком… Все правда!)) Но мы делаем так, чтобы даже от тест-драйва машины потом целый день были бабочки в животе, подрагивали коленки и не сходил румянец с лица», — прокомментировала видео Собчак.

А тем временем в Сети появились слухи о возможной второй беременности звезды. По наблюдениям поклонников, в последнее время Ксения предпочитает выходить в свет в достаточно свободных нарядах и не подчеркивать линию талии.

Напомним, первенец звезды появился на свет в ноябре. По словам Собчак, рождение ребенка довольно сильно изменило ее. «Сын меня очень радует. Мы с Максимом счастливые родители. Платон уже такой крепыш хорошенький, и даже на два дня уехать в командировку от него очень тяжело. Хочется постоянно быть рядом», — рассказывала знаменитость.

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1 Не нравится 0 Нравится 25.04.2017 Теги: Ксения Собчак

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