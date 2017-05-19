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Эмили Ратаковски - самая сексуальная в Каннах


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В Каннах проходит ежегодный кинофестиваль, и по традиции звезды не прочь показать себя на красной дорожке. А некоторые дамы не прочь поэпатировать откровенными нарядами. Например, модель и актриса Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski).

  • Эмили Ратаковски
  • Эмили Ратаковски
  • Андрей Звягинцев
  • Мария Спивак
  • Робин Райт
  • Адриана Лима
  • Ума Турман
 
 
 

Американская звезда блеснула на премьере фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь». По красной дорожке продефилировало немало известных девушек, начиная с модели Адрианы Лимы и заканчивая Умой Турман, но Эмили оказалась самой эффектной в кружевном комбинезоне от Roberto Cavalli с внушительным шлейфом из черной тафты.

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    Рисунок
    Эмили Ратаковски в Каннах...

Звягинцева на премьере поддержали Александр Роднянский и исполнительница главной женской роли Мария Спивак. Картина произвела сильное впечатление на публику и критиков. Так, кинокритик британской The Guardian поставил фильму Звягинцева пять баллов из пяти.

Обозреватель Le Monde сравнивает работу российского режиссера с картинами Ингмара Бергмана. «"Нелюбовь" — это безжалостный взгляд на чрезмерный эгоизм современного общества, перенасыщенного информацией. Каждый его представитель живет с опущенной головой и не хочет обращать внимания на свои недостатки».

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Эмили Ратаковски: «Женщины воспринимали как конкурентку». Актриса считает, что красота — понятие относительное. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 19.05.2017 Теги: каннский кинофестиваль

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