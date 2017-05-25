 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лена Ленина раскрыла секреты Каннского кинофестиваля


0 0

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина на протяжении многих лет устраивала сенсацию на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Дама эпатировала публику неоднозначными нарядами и вычурными прическами. В этом году Лена подумывала отправиться на кинофест вообще без прически, с бритой головой. Но из-за травмы ноги не смогла выйти на красную дорожку. Ленина откровенно скучает по Каннам и решила раскрыть некоторые секреты кинофестиваля.

Каким образом Виктория Боня, Регина Тодоренко и прочие селебрити, не имеющие отношения к кинематографу, умудряются выходить на красную дорожку? По словам Лениной, многие приобретают приглашения. Причем покупают билеты буквально из-под полы.

«Как всегда, и во всем мире, и во всех областях большое значение имеют связи. Официально билеты на красную ковровую дорожку не продают. Их бесплатно раздают участникам съемочных процессов транслируемых фильмов: операторам, актерам, продюсерам, спонсорам, например, автомобильным или ювелирным брендам. Но на Каннском кинофестивале существует чёрный рынок, на котором можно купить вожделенный билетик у того, кому его подарили. И стоимость его может варьироваться от аппетитов хозяина: от одной до десяти тысяч евро. На церемонию открытия стоимость билетов самая большая: иной раз и за двадцать тысяч не купить билет. И так как для простого человека, получившего бесплатно билет, это большая сумма, то он может согласиться его продать какой-нибудь светской львице. Главное, знать, к кому обращаться», - объяснила Лена «Комсомольской правде».

По словам светской львицы, сама она получает приглашения от руководства кинофестиваля. «Я во Франции считаюсь русской звездой, и русские им нужны, как и китайцы. Но попасть на дорожку, неважно, купила ты билет или тебе его дали бесплатно организаторы, может почти каждый, но вот попасть в объективы мировых фотографов могут далеко не все. Мне легче по двум причинам. С одной стороны, мои образы всегда заметны и меня по моим прическам уже не узнать невозможно. С другой стороны, я много работала во Франции для журналов, и меня узнают французские фотографы, которых в Каннах больше всего».

Ранее мы писали:

Регина Тодоренко станцевала в Каннах. Танец звезды спровоцировал скандал.

Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.

Эмили Ратаковски - самая сексуальная в Каннах. Звезда блеснула на премьере фильма Андрея Звягинцева.



0 Не нравится 0 Нравится 25.05.2017 Теги: Лена Ленина

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 8  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору