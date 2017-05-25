Лена Ленина раскрыла секреты Каннского кинофестиваля
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Писательница и бизнесвумен Лена Ленина на протяжении многих лет устраивала сенсацию на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Дама эпатировала публику неоднозначными нарядами и вычурными прическами. В этом году Лена подумывала отправиться на кинофест вообще без прически, с бритой головой. Но из-за травмы ноги не смогла выйти на красную дорожку. Ленина откровенно скучает по Каннам и решила раскрыть некоторые секреты кинофестиваля.
Каким образом Виктория Боня, Регина Тодоренко и прочие селебрити, не имеющие отношения к кинематографу, умудряются выходить на красную дорожку? По словам Лениной, многие приобретают приглашения. Причем покупают билеты буквально из-под полы.
«Как всегда, и во всем мире, и во всех областях большое значение имеют связи. Официально билеты на красную ковровую дорожку не продают. Их бесплатно раздают участникам съемочных процессов транслируемых фильмов: операторам, актерам, продюсерам, спонсорам, например, автомобильным или ювелирным брендам. Но на Каннском кинофестивале существует чёрный рынок, на котором можно купить вожделенный билетик у того, кому его подарили. И стоимость его может варьироваться от аппетитов хозяина: от одной до десяти тысяч евро. На церемонию открытия стоимость билетов самая большая: иной раз и за двадцать тысяч не купить билет. И так как для простого человека, получившего бесплатно билет, это большая сумма, то он может согласиться его продать какой-нибудь светской львице. Главное, знать, к кому обращаться», - объяснила Лена «Комсомольской правде».
По словам светской львицы, сама она получает приглашения от руководства кинофестиваля. «Я во Франции считаюсь русской звездой, и русские им нужны, как и китайцы. Но попасть на дорожку, неважно, купила ты билет или тебе его дали бесплатно организаторы, может почти каждый, но вот попасть в объективы мировых фотографов могут далеко не все. Мне легче по двум причинам. С одной стороны, мои образы всегда заметны и меня по моим прическам уже не узнать невозможно. С другой стороны, я много работала во Франции для журналов, и меня узнают французские фотографы, которых в Каннах больше всего».
Ранее мы писали:
Регина Тодоренко станцевала в Каннах. Танец звезды спровоцировал скандал.
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Обсуждение 8
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Яну да, вам всем, нижеподписавшимся. конечно виднее, вы ж в Каннах все живете((((
26.05.17 07:19
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кСЮ))))))))Это очень характерная для нее фото))))За забором. Правда иногда на дорожке , но никто не фоткает. Все такие в позе " Отдых" Все остально про себя рассказывает она сама...
25.05.17 18:54
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kroksЧо она пасть так широко всегда раскрывает?
25.05.17 18:50
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Оксана ТоронтоА че за оградой а не на красной дорожке?
25.05.17 18:25
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Оксана Торонторур
25.05.17 18:24
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ПрелестьПроникнуть можно всегда и везде. Главное сколько это стоит и зачем. Абсолютно бедным и без связей туда не попадёшь. Это факт. Если им надо значит так им надо. Целеустремленность всегда в почёте.
25.05.17 17:57
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КсюВот уж брееееед! "Русские им нужны , как и китайцы!" Вот в какой мусорной ментальной куче живет ее представление о русских вообще, и о русский во Франции в частности! Каждый раз как что скажет, такое дно и непотребство прет. А билеты так просто съемочной группе не дают. Не смешите мои тапочки. Они продаются официально и толко потоптаться на дорожке без захода на показ и во время когда звезд на ней еще или уже нет..... Русская звезда во Франции -это , например, Звягинцев или Михалков. И не в коем случае не Лена Ленина...Как она сама себя в эти фр звезды записывает,,,!,
25.05.17 13:51