Лена Ленина раскрыла секреты Каннского кинофестиваля

Писательница и бизнесвумен Лена Ленина на протяжении многих лет устраивала сенсацию на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Дама эпатировала публику неоднозначными нарядами и вычурными прическами. В этом году Лена подумывала отправиться на кинофест вообще без прически, с бритой головой. Но из-за травмы ноги не смогла выйти на красную дорожку. Ленина откровенно скучает по Каннам и решила раскрыть некоторые секреты кинофестиваля.

Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial) Май 23 2017 в 2:56 PDT

Каким образом Виктория Боня, Регина Тодоренко и прочие селебрити, не имеющие отношения к кинематографу, умудряются выходить на красную дорожку? По словам Лениной, многие приобретают приглашения. Причем покупают билеты буквально из-под полы.

«Как всегда, и во всем мире, и во всех областях большое значение имеют связи. Официально билеты на красную ковровую дорожку не продают. Их бесплатно раздают участникам съемочных процессов транслируемых фильмов: операторам, актерам, продюсерам, спонсорам, например, автомобильным или ювелирным брендам. Но на Каннском кинофестивале существует чёрный рынок, на котором можно купить вожделенный билетик у того, кому его подарили. И стоимость его может варьироваться от аппетитов хозяина: от одной до десяти тысяч евро. На церемонию открытия стоимость билетов самая большая: иной раз и за двадцать тысяч не купить билет. И так как для простого человека, получившего бесплатно билет, это большая сумма, то он может согласиться его продать какой-нибудь светской львице. Главное, знать, к кому обращаться», - объяснила Лена «Комсомольской правде».

По словам светской львицы, сама она получает приглашения от руководства кинофестиваля. «Я во Франции считаюсь русской звездой, и русские им нужны, как и китайцы. Но попасть на дорожку, неважно, купила ты билет или тебе его дали бесплатно организаторы, может почти каждый, но вот попасть в объективы мировых фотографов могут далеко не все. Мне легче по двум причинам. С одной стороны, мои образы всегда заметны и меня по моим прическам уже не узнать невозможно. С другой стороны, я много работала во Франции для журналов, и меня узнают французские фотографы, которых в Каннах больше всего».

Ранее мы писали:

Регина Тодоренко станцевала в Каннах. Танец звезды спровоцировал скандал.

Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.

Эмили Ратаковски - самая сексуальная в Каннах. Звезда блеснула на премьере фильма Андрея Звягинцева.