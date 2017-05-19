Садальский пытается помирить Максаковых

Певица Мария Максакова пытается прийти в себя после гибели мужа, и ей это удается. Но артистка все еще не может наладить отношения с матерью. Станислав Садальский, друг Людмилы Максаковой, пытает помирить женщин. Но пока без особого успеха.

Ранее на ток-шоу «Пусть говорят» Садальский обратился к Марии Максаковой с просьбой позвонить матери. Певица попросила избавить ее от советов, но подчеркнула, что относится к родительнице с благодарностью. «Я благодарна моей маме за все, что она для меня сделала, и я все равно ее люблю. Но, к сожалению, есть шаги и поступки, которые делают просто невозможным мое общение с ней. Это не отменяет моей любви».

Теперь Садальский снова напоминает Марии о матери, но уже через соцсети. Актер опубликовал одну из фотографий Людмилы Васильевны из своего архива и процитировал пронзительные стихи. В частности, такие строки:

Сердце материнское,

Не выдержав разлуки,

Нету рядом дочери

И не едут внуки.

От тоски и боли

Оно остановилось...

Не бросайте матерей,

Что бы ни случилось!

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