Садальский пытается помирить Максаковых
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Певица Мария Максакова пытается прийти в себя после гибели мужа, и ей это удается. Но артистка все еще не может наладить отношения с матерью. Станислав Садальский, друг Людмилы Максаковой, пытает помирить женщин. Но пока без особого успеха.
Ранее на ток-шоу «Пусть говорят» Садальский обратился к Марии Максаковой с просьбой позвонить матери. Певица попросила избавить ее от советов, но подчеркнула, что относится к родительнице с благодарностью. «Я благодарна моей маме за все, что она для меня сделала, и я все равно ее люблю. Но, к сожалению, есть шаги и поступки, которые делают просто невозможным мое общение с ней. Это не отменяет моей любви».
Теперь Садальский снова напоминает Марии о матери, но уже через соцсети. Актер опубликовал одну из фотографий Людмилы Васильевны из своего архива и процитировал пронзительные стихи. В частности, такие строки:
Сердце материнское,
Не выдержав разлуки,
Нету рядом дочери
И не едут внуки.
От тоски и боли
Оно остановилось...
Не бросайте матерей,
Что бы ни случилось!
Ранее мы писали:
Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.Максакова не хочет возвращаться. Артистка предпочитает жить в Киеве.
Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.
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Обсуждение 3
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ПрелестьКакая роскошная всегда была Людмила Максакова! И вдруг на те...всё рассыпалось. Я списываю это только на маразм. Она уже глубоко в годах.
19.05.17 23:09
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ксюА Садальскому всегда все нужно. Он везде;(
19.05.17 14:23
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изумлениеУдивительно глупая, жестокая, нахрапистая порода у них. Все наружу, все грязное белье для всех, тьфу, крестьянки сеновальные.
19.05.17 10:11