Корчевников не покинет «Прямой эфир»

Телеведущий Борис Корчевников снова в неоднозначной ситуации. На прошлой неделе появились сообщения об уходе шоумена с популярного проекта «Прямой эфир». Предполагалось, что Борис возглавит православный телеканал. Однако сейчас Корчевников опроверг слухи.

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Об уходе Корчевникова с популярного шоу заговорили несколько месяцев назад. Сообщалось, что вместо Бориса передачу будет вести Дмитрий Шепелев. На прошлой неделе вновь началось обсуждение вопроса, кто займет место Корчевникова в связи с переходом шоумена на новую должность.

Как теперь заявил сам Борис, он продолжит работу над шоу. «Ровно четыре года назад в этой студии началась моя новая жизнь. Спасибо всем, кто пишет мне тёплое о нашей программе, всем, кто смотрит и болеет вместе с нами за поразительные судьбы, которые мы здесь проживаем. И будем проживать. «Прямой эфир» с Борисом Корчевниковым не закрывается. Это слухи. Я не ухожу. Вместе с нашей командой мы готовим лучший ответ на информационную шумиху вокруг нас: ответ программами и ещё более поразительными судьбами наших героев. Спасибо вам», — написал ведущий в соцсетях.

Напомним, о переходе Корчевникова на должность руководителя православного телеканала «Спас» ранее заявил прессе нынешний генеральный директор канала Борис Костенко.

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Источник фото: Globallookpress.com