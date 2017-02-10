Никита Джигурда прокомментировал уход Корчевникова

Ведущий Борис Корчевников покидает шоу «Прямой эфир». Уже известно, что с марта Корчевникова заменит Дмитрий Шепелев. По предположениям журналистов, Борис оставляет проект по состоянию здоровья. А по мнению Никиты Джигурды, ведущего настиг «бумеранг кармы».

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Недавно у Корчевникова и Джигурды случился конфликт в эфире программы. Дело едва не дошло до драки, причем Никита откровенно провоцировал Бориса. Теперь же бард сообщил о том, что Корчевников получил «обратку».

Как пишет Джигурда в соцсетях, конфликт с Борисом произошел несколько лет назад - тогда ведущий осудил Лену Ленину за появление на вечеринке с розовым котенком. «Возник скандал, я позвал его за кулисы, чтоб рассказать малышу, что его может ждать кармический откат за непристойное поведение, – сообщил актер. – Он не пошел... Я был рассержен, поскольку был еще на самом первом его эфире и тогда поддерживал его... Короче, через некоторое время у Борюсика появилась опухоль в районе мозга...»

Вторая крупная ссора случилась на недавней программе, посвященной разводу Никиты с Мариной Анисиной. «Он не сделал выводов и недавно в грязной, заказной игре моего развода с Анис – Корчевников талантливо сыграл на стороне подлецов, "заказавших" меня... Ну и скандал в студии, который спровоцировал сам Борис, а повесили на меня, усугубил его болезнь... Ему лучше уйти... Уйти, чтобы сохранить душу, а не продать Ее за баблос! Болезнь Борюсика по большому счету – ему сейчас во благо!!! Я предупреждал Борюсика не хамить Народному Артисту Чеченской Республики, а тем более не распускать руки...» - продолжает бард.

В заключение он посвятил ведущему стихотворение: «Я защищен небом и своей любимицей Землей. Мне жаль щенка Борюсика, он талантливый актер и не подлец. Но увлекся непорядочной игрой, вот и пришел к нему – ДЖИГУРДЕЦ».

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